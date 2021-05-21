台中市1名婦人在市場內未戴口罩，員警勸導並提供1個新的口罩供其使用，婦人不願配戴，竟將該口罩丟棄，員警蒐證移請主管機關裁罰。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警察局第六分局配合政府防疫政策，分局長吳耀南第一線於百貨公司等易有人潮聚集處所進行防疫宣導。（民眾提供／盧金足台中傳真）

員警向百貨公司業者宣導戴口罩之重要性，呼籲民眾落實戴口罩共同防疫。（民眾提供／盧金足台中傳真）

中央流行疫情指揮中心宣布5月19日起全國提升為疫情第三級警戒，台中市政府公告境內民眾外出時須全程佩帶口罩，違者經勸導不聽者，對違規者處以3000至1萬5000元罰鍰，1名婦人在市場內未戴口罩，員警勸導並提供1個新的口罩供其使用，婦人仍不願意配戴，竟將該口罩丟棄，員警蒐證後移請主管機關裁罰。

警察局第六分局配合政府防疫政策，分局長吳耀南親自走到第一線，於百貨公司等易有人潮聚集處所進行防疫宣導，並向百貨公司業者宣導戴口罩之重要性，呼籲民眾落實戴口罩共同防疫。

警方接獲民眾報案到場，倘發現有未戴口罩者，主動積極勸導，共計勸導122件，其中有1名婦人在市場內未戴口罩，員警勸導並提供1個新的口罩供其使用，婦人仍然不願意配戴，將該口罩丟棄，員警蒐證後移請主管機關裁罰。

吳耀南表示，仍有發現少數民眾無視疫情嚴峻，未戴口罩出門，警方已立即蒐證並移請主管機關裁處，呼籲民眾應遵守防疫規定，防止疫情傳播，共同守護你、我健康。

(中時 )