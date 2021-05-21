本土疫情延燒，疫苗是終止疫情寄望之所在，多個國家都進行研製疫苗，盼能緩解疫情。中華戰略學會研究員張競今(21日)在臉書po文指出，大家沒有注意到日本在研製新冠疫苗上缺席？他分析，主要是因為日本當前疫情嚴重，而且全球疫情發展至今，已經時日如此之久；以台灣社會對日本生化醫學製藥水準所具認知印象，要是提醒那些普遍迷信媚日者，到目前為止，日製疫苗尚在全球疫苗產製擂臺上缺席，恐怕會讓人相當訝異。

張競21日在臉書以「不要迷信媚日，東京自顧不暇」為題的文章提到，日本目前只有「鹽野義製藥」(Shionogi)在此面向上，算是讓日本社會見到一線希望，其社長手代木功(Isao Teshirogi)目前仍在力圖突破日本層層官僚體制的約束，其實亦透露出日本企業面對疫情研製疫苗時，所必須突破之人為障礙與政治關卡。另一方面武田製藥(Takeda Pharmaceutical)卻以極為嚴肅態度，在檢證其合作夥伴美國莫德納(Moderna)所產製疫苗，是否能夠協助接種對象產生抗體，同時是否存在安全顧慮。

看完日本產業的現狀，張競說，我們必須思考防疫是依據科學，不是動不動拿出政治正確胡亂指控，「反觀我們是否能以同樣態度與標準，去檢證西方所產製疫苗？還是撿到籃子內就是菜，洋大人製造出來就是聖藥不會有問題？請問我們醫政官員能否拿出日本官僚體系所具有專業堅持水準呢？」

張競進一步說，再從另個方面來說，現在主張要思考引進大陸產製疫苗，只是主張「不要沒有道理就否定」，但被綠營政治打手曲解成「必然要引進施打」，這種惡質扭曲原意，在根本上就是從政治上來應對防疫問題，而不是從科學上來尊重與保護生命。他認為，「台灣不要在防疫問題上建構「兩個凡是」，『凡是歐美西方疫苗都沒有問題』再加上『凡是中國大陸疫苗都有問題』」。

最後，張競分析直言，看看日本社會面對疫情，在處理疫苗問題上還是有專業堅持，不論您是否認同其官僚體制，但是理性地尊重與思考檢視，「日本確實有我們值得借鏡之處，這絕對會比昏了頭瘋狂胡亂媚日來得有理」。

(中時新聞網)