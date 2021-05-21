總統蔡英文日前指出七月底國產疫苗將開始供貨，被外界指為政治凌駕專業，恐有炒股嫌疑，對此衛福部長陳時中今天不客氣的反擊，難道我去打AZ疫苗，就是在替AZ炒股嗎？

陳時中表示，「疫苗是救命的事，不是炒股的事，就好像我去打AZ疫苗，難道我是在替AZ炒股嗎？」

陳時中強調，國內這兩家生技公司所製作的疫苗進到第二期，這些都是公開訊息，「把這樣的東西作為利益連結我認為是不當，國人對這兩款疫苗也都期待很深，目前也都進行的順利，還是希望能及早有疫苗，增添抗疫的武器。」

(中時 )