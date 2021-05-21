「宇宙最牛逼曹縣」持續在大陸網際網路爆紅，網民愈是調侃起底，愈發現這幾天成為話題中心曹縣，正是全大陸1516個縣城崛起的縮影，自帶流量的網際網路基因，本是重要前提。可以說，在走紅之前，曹縣已是一個極具網感的縣城，而主動借力網際網路的發展思路，正是曹縣經濟逆襲的一個重要密碼。

澎湃新聞21日報導，山東菏澤曹縣位在山東省西南部，魯豫兩省八縣（區）交界處。向來低調的曹縣，瞬間成了「宇宙中心」，短視訊、社交平台上，「曹縣梗」相關話題五花八門。腦洞大開的網友，圍繞這座縣城炮製出各種段子。

報導分析，曹縣爆紅，遵循著短視訊時代的傳播規律，但又不止於此。在深度剖析曹縣後，可以發現，這座突然走紅縣城，一直以來都在厚積薄發，有著深刻的網際網路基因。

除了網紅博主「大碩」2018年以來不斷用山東鄉音促銷曹縣。人們發現，「宇宙中心」雖然只是調侃，但「牛bi666，我勒寶貝」的曹縣，實力確實不是完全靠吹的。2020年曹縣的GDP為463.82億元人民幣（下同），位列菏澤全市第一，同比增長4.1％；人均GDP更是超過3.2萬元。

經濟實力不凡的曹縣，近些年頻繁登上百強縣排行榜、縣域網路購買力百強榜等榜單，產業層面還隱藏著幾個行業冠軍：90％的日本人購買棺材選擇曹縣產品。漢服「曹縣製造」占比1／3。

所以，對於曹縣的走紅，有論者稱其為，「縣裡人對都市社會左右網路公共議題的一次抵抗和逆襲」。當然，也可以理解為縣域經濟的一種自我證明。

一個有力的佐證是，面對爆紅網路後，外界對曹縣的各種戲謔和調侃，曹縣縣委副書記、縣長梁惠民很快公開回應輿情：「各位網友對曹縣的關注度非常高，不論是正面的，還是調侃的，我們都歡迎到曹縣來走一走，看一看我們真實的曹縣。」

梁惠民談到，曹縣的火與曹縣人民敏銳、接觸新事物的特點，和網際網路思維有很大關係。而不懼負面調侃，藉助網際網路行銷，縣長的開明姿態，足以說明這座縣城對網際網路的態度。

近兩年來，隨著短視訊火熱，原本小眾的漢服，經過短視訊傳播之後，日益在年輕人中間流行，曹縣很快依靠服裝產業鏈的基礎，生產和製作漢服。

公開資料顯示，2019年，曹縣大集鎮從事漢服生產的電商企業達286家，全年漢服銷售額為13億元。

當地一些漢服商家，往往會自建粉絲群，並在各類網路平台開設帳戶，「平時特別重視與漢服粉絲的互動，通過話題設置，找出他們的需求」。

不僅商家善用短視訊、電商等新經濟基礎設施，當地官方也積極進行政策引導。縣長梁惠民此前還曾公開直播帶貨，為漢服產業直播代言。

(中時 )