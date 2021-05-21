21日傳出，因擔心車內攝影機會導致資安外洩，有一些中國大陸的政府辦公場所已經下令，不能將特斯拉汽車停放在大樓內。

目前，已知北京與上海至少有兩家政府機關單位，已接獲上級口頭指示，上班時不要把自己特斯拉開來停放。由於沒有正式統計，所以有多少開著特斯拉的公務員是苦主，也無法得知。

而上述特斯拉禁停令，只是偶發事件，還是未來都將如此，甚至是地方性，還是以後全中國大陸都一律如此，相關事證也正在查核中。不過，比較可以確定的是，目前這項禁停令僅適用於特斯拉而已。

早在3月份，中國大陸一些軍事基地就下令特斯拉禁止進入，理由也同樣是車內攝影機會有引發資安疑慮。幾天後，特斯拉老闆馬斯克（Elon Musk）就表示，若特斯拉利用自己汽車產品，在中國大陸或世界任何一個地方來進行間諜活動的話，特斯拉早就關門大吉了。

不過，無論是中國大陸國務院新聞辦公室，或者是事主特斯拉中國大陸代表，目前都沒有人對這項禁停令有任何評論。

若特斯拉一旦全面性遭到公家機關禁止停放的話，也表示特斯拉與中國大陸關係還是日趨緊張。

日前，特斯拉因被中國大陸消費者質疑其安全性下，消費糾紛負面消息頻傳，也逼得中國大陸5大部門出面，聯手請特斯拉去喝咖啡。故特斯拉也正亡羊補牢，加強與當地監管機構合作，並修補彼此間關係。

中國大陸已躍身成全球最大汽車市場，同時也是電動車製造業者第二大市場，因為總銷售量就占30％左右。特斯拉目前在上海超級工廠內，生產Model 3的電動房車與Model Y的運動休旅。

為自駕車技術與提供更舒適乘坐品質，全球車商也會利用車載攝影機與感應器等，積極蒐集行車環境資料並加以分析。但如何有效控管這些圖像資料，並在沒有爭議下好好加以存放，不僅對業者，同時對各主管機關來說，都是一項新興挑戰。

以特斯拉來說，旗下車款都配有多個攝影機，用來幫助車主停車，變換車道等用途上。特斯拉也表示將在中國大陸開設數據中心，並開發相關平台以供使用。

(時報資訊)