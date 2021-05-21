下周國際新聞事件

5/25 周二 韓國5月消費者信心

德國第一季經濟成長率

德國5月Ifo企業信心

美國4月新屋銷售

業績報告：安捷倫科技

5/26 周三 美國API原油庫存

韓國/法國5月企業信心

美國EIA原油庫存

業績報告：輝達

5/27 周四 韓國利率決策

德國6月GfK消費者信心

義大利5月企業/消費者信心

法國4月就業市場數據

美國4月耐久財訂單

美國第一季經濟成長率

美國單周初領失業補助人數

美國第一季企業獲利

美國4月已簽約待過戶成屋銷售

業績報告：百思買、好市多、惠普、威睿

5/28 周五 美國2022財年政府預算

日本4月就業數字

日本東京5月消費者物價

法國第一季經濟成長率

法國5月通貨膨脹率

義大利4月生產者物價

歐元區5月經濟/消費者信心

美國4月個人收支

美國4月躉售存貨

美國5月芝加哥採購經理人

美國5月密西根消費者信心

《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高
《匯市》疫情升級 新台幣易貶難升

(時報資訊)

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