下周國際新聞事件
5/25 周二 韓國5月消費者信心
德國第一季經濟成長率
德國5月Ifo企業信心
美國4月新屋銷售
業績報告：安捷倫科技
5/26 周三 美國API原油庫存
韓國/法國5月企業信心
美國EIA原油庫存
業績報告：輝達
5/27 周四 韓國利率決策
德國6月GfK消費者信心
義大利5月企業/消費者信心
法國4月就業市場數據
美國4月耐久財訂單
美國第一季經濟成長率
美國單周初領失業補助人數
美國第一季企業獲利
美國4月已簽約待過戶成屋銷售
業績報告：百思買、好市多、惠普、威睿
5/28 周五 美國2022財年政府預算
日本4月就業數字
日本東京5月消費者物價
法國第一季經濟成長率
法國5月通貨膨脹率
義大利4月生產者物價
歐元區5月經濟/消費者信心
美國4月個人收支
美國4月躉售存貨
美國5月芝加哥採購經理人
美國5月密西根消費者信心
(時報資訊)
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