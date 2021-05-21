應用材料周四預測，本財季營收將高於分析師預期，並且預期在全球晶片短缺情況下，半導體製造設備的需求將有持續。

另外民眾在疫情期間越加依賴線上互動技術，全球對筆電、電腦、遊戲機需求增加，也提振了公司表現。

應材預估本財季淨銷售金額為59.2億美元的約正負2億美元間，優於Refinitiv公司預估的55.4億美元。

執行長Gary Dickerson在視訊會議中表示，公司對於驅動半導體和晶圓製造設備需求提高的長期趨勢，感到非常樂觀。

目前半導體產業正艱難地應付晶片供應短缺的問題，汽車製造商面臨生產中斷，高通等晶片商也發現難以跟上需求增加的速度。

應材在業績公布前的交易上漲4%；周四收盤上漲5.5%，報130.31美元。

分析人士指出，應材未來幾年也可能受益於包括美國等一些國家的晶片業補貼政策。

應材在截至5月2日的第二財季中，營收年增41%，為55.8億美元，優於預期的54.1億美元。

應材在上一財季的半導體系統部門的營收為39.7億美元，高於FactSet預估的38.6億美元。

公司第二財季的淨利增加到13.3億美元；每股獲利1.43美元，優於預估的1.51美元。在調整後的基礎上，每股獲利為1.63美元。

(時報資訊)