散裝船運因為一趟運務在1.5到3.5個月之間，現貨市場運價高漲反應在公司獲利會有遞延現象，對於21日有法人在電視上解盤時指出散裝船公司股價高漲，其實第一季獲利不怎麼樣，暗示股價已經偏高，讓相關船公司很不服氣，指出現在公司獲利是月月高，第二季EPS會是翻倍或數倍成長。

解盤法人時指出，慧洋-KY（2637）第一季EPS1.19元，新興（2605）也才0.11元，但是沒有注意到散裝船運的遞延狀況。業者分析，今年農曆年後運價才開始翻轉向上，先漲的是中小型船，海岬型船4月才開始大漲，如果是在現貨市場的營運的船隻，船公司當時執行中的合約還是低運價，要下一趟才能以高漲的運價營運，而跑一趟澳洲來回要40天，跑一趟巴西要40天。

如果是採取長約制的船公司，多數會將合約安排分散在四個季度內到期，以目前市場情況看，每季換約的船隻，都有機會換到更好的運價。另也有部分長約與運費指數連結，現貨市場運價漲的時候，合約價也會跟著拉升。

以慧洋的情況看，第二季單季EPS至少在2元以上，新興船隻以海岬型船居多，第一季比現較差，第二季就有機會數倍翻漲。裕民（2606）首季EPS0.41元，該公司大小散裝船都有，第二季EPS估計會是逾倍數增長。

(工商 )