有媒體報導指出，和平醫院內礙於人力問題，與確診治療師同病房接觸者未全數匡列，對此，疾管署副署長羅一均表示，和平醫院除了原本的4名患者1名看護傳播鏈外，3名醫護確診與先前沒有接觸史，其中1名5月11日有症狀、5月16日擴大採檢時確診，但其在14日接種疫苗、15日發燒喉嚨痛，但症狀仍持續5月20日採檢驗到陽性，因此額外匡列34名呼吸病房員工，「不會因人力關係不使隔離」。

另外，針對有確診患者乘台鐵從基隆至花蓮，疾管署副署長莊人祥表示，採檢後3天等待期，會給病患個案採檢後應注意事項給個案，包括採檢後3天內遵守事項，其中第一點就表明避免搭乘大眾運輸工具外出時配戴口罩，18日採檢，應該等3天完畢後才能搭乘大眾運輸工具，但其20日就搭乘，除了台鐵對外發布其在8車10號、4車10號待過外，如有實聯制也可以通知自主健康管理。

(中時 )