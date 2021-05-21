陸委會今表示，日前陸委會一位外包廠商駐點服務人員，身體出現異狀，經前往快篩檢測呈現陽性，隨即進行核酸檢測，在今(21)日被通報確診，惟相關症狀尚屬輕微，相關疫調正由權責單位進行中。

陸委會指出，為有效風險管控，已遵循嚴格標準的防疫指引，先前已調整相關接近同仁居家辦公，加強自我健康管理，同時即安排分批進行採檢，已知結果皆為陰性。

陸委會強調，日前因應雙北警戒提升為三級時，已第一時間採取異地辦公措施，將人員分為本會、會外場所及居家辦公等3部分，業務推動正常不受疫情升溫影響。會密切掌握後續情況並妥適應處，也會持續關心同仁健康，做好防疫工作及維持業務運作正常。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時 )