疫情警戒第三級，副總統賴清德今在臉書表示，請提醒家人朋友，除了吃飯、洗澡、睡覺，一定要把口罩戴好戴滿，以保平安！

賴清德說，防疫警戒第三級，出門務必戴口罩；至於開車要不要戴口罩？指揮中心已宣布：單獨一人，駕駛可以不用戴口罩（開窗則需戴）；兩人以上，都要戴上口罩。

賴清德呼籲，依據傳染病防治法規定，針對未戴口罩者經勸導不聽者，可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。落實防疫，人人有責。

(中時 )