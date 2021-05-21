賴清德：除了吃飯、洗澡、睡覺 口罩戴好戴滿保平安 14:552021/05/21 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 賴清德：除了吃飯、洗澡、睡覺，口罩戴好戴滿保平安。摘自賴清德臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情警戒第三級，副總統賴清德今在臉書表示，請提醒家人朋友，除了吃飯、洗澡、睡覺，一定要把口罩戴好戴滿，以保平安！ 賴清德說，防疫警戒第三級，出門務必戴口罩；至於開車要不要戴口罩？指揮中心已宣布：單獨一人，駕駛可以不用戴口罩（開窗則需戴）；兩人以上，都要戴上口罩。 賴清德呼籲，依據傳染病防治法規定，針對未戴口罩者經勸導不聽者，可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。落實防疫，人人有責。 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 基隆再新增1例確診 男高中生姊姊染疫、在鍋仙涮涮鍋打工 (中時 ) #賴清德 #戴口罩 #吃飯 #睡覺 #戴好戴滿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大膽通緝男 逛松菸未戴口罩遭攔大鬧警迅速逮捕 09:462021/05/18 社會 彰縣首開疫情災害應變中心 04:102021/05/18 地方新聞 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 急買菜防疫卻忘戴口罩 張麗善到斗南菜市場發口罩 10:452021/05/18 寶島 萬華男搭公車不戴口罩 還加碼辱警「白癡」判拘50日 11:502021/05/18 社會 「先知」楊志良預言：20、21日將達單日確診數高峰 09:212021/05/18 生活 蘆洲買菜婦口罩拿手上遭警取締 最重開罰1萬5 12:582021/05/18 生活 京城銀董座戴誠志看好台股再站回萬七 11:132021/05/18 財經 台南護專維持實體授課學生氣炸 校長：可請防疫假 10:402021/05/18 生活 政治熱門新聞 周玉蔻今又「超前爆料」還狂嗆侯友宜 網全怒了：指揮中心還不罰？ - 政治 「阿公店之亂」害他與天下為敵？沈富雄：全國專家看法我都不同意 - 政治 520民進黨最新輿情民調出爐 超驚人 - 政治 節目停播倒數 周玉蔻今再爆確診人數「比昨天多」 怒飆侯友宜：都你害的！ - 政治 防疫模範生不搶疫苗!？ 陳亭妃回應網傻眼：這種話也講得出來 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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