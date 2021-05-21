新冠肺炎本土疫情升溫，波及多家醫院。由於台大醫院先前推動全員普篩，外界好奇其他醫院是否也該跟進。對此，中央流行疫情指揮中心表示，台大是因為工務室同仁足跡廣泛，無法立刻釐清，不得已才推動全院普篩，不是每家醫院都要這麼做。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，雙北的醫院很多同仁都住在雙北，有機會在社區感染，我們的醫護同仁都要進行健康監測，每日通報狀況，有症狀就趕快採檢，這是正常模式。萬一有病人或醫護陽性，可是在醫院待過一段時間，還是要根據疫調結果決定要如何匡列、採檢。

張上淳解釋，台大需要普篩，是因為工務室同仁發燒檢出陽性，就把辦公室人員匡列採檢，也發現另9人檢出陽性。這些同仁其實過去在醫院的足跡比較廣泛，回到很多單位幫忙維修，足跡無法立刻釐清，因此不得已才推動全院普篩。

指揮官陳時中表示，醫院還是要根據實際狀況來做後續的匡列和採檢，不是每家醫院都要這樣，但都會有基本架構，院方會和指揮中心聯繫，做出合乎道理的作法。至於打疫苗要不要強迫？他則說，高風險的人有義務打，這樣才能保護自己，也不形成團隊負擔。

(中時 )