士林地檢署21日表示，外租宿舍1名保全日前確診確定，士檢啟動緊急應變作為，要求住在該宿舍的檢察官，全部改為居家辦公，並進行自主健康管理，檢察官如有勤務，可指派其他檢察官協助。

士林地檢署檢察官外宿社區，日前發現有1名保全確診，管委會已針對公共區域進行大消毒，士檢21日依高檢署指示，居住在內的檢察官，改為居家辦公。

外宿社區管委會另向保全公司調查，該名保全最近的接觸史和足跡，以及其他保全的健康狀況，士林地檢署表示，已要求住宿舍的檢察官暫時不要外出，做好健康管理，確保防疫安全。

(中時 )