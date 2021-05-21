南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜臉蛋姣好、身材高挑，是隊裡的門面擔當和忙內，還曾獲得「2019全球女星最美臉蛋」排行榜冠軍，一舉一動都是關注焦點，TWICE日前在推特公佈了團員的專輯新造型，立刻吸引超過10萬人觀看，其中子瑜的造型更是引起話題。

TWICE日前宣佈好消息，新日文專輯《Perfect World》將在7月登場，緊接著又在官方推特公布成員們的專輯造型照，隨著夏天到來，成員們也大解放越穿越少，換上清涼性感的風格，一共3種火辣造型，分別是夏天風、海洋風、少女風，百變的造型讓粉絲們一飽眼福。

TWICE的專輯新造型曝光。（圖/翻攝自TWICE官方推特）

TWICE各個打扮成浪漫海洋風。（圖/翻攝自TWICE官方推特）

其中子瑜更換上充滿青春氣息的中空短裙套裝，淺深藍色交錯的圖騰很有波西米雅風的感覺，她不但秀出一雙大長腿，還意外露出螞蟻纖腰，臉上的招牌甜美笑容更是讓一票網友融化，紛紛激動直呼，「天啊！終於」、「天！她們的服裝跟頭髮都超美…」、「子瑜皇后！」

子瑜（右後2）露出纖細螞蟻腰。(圖/翻攝自TWICE官方推特)

事實上，前陣子網路上才瘋傳子瑜的戀愛消息，表示子瑜之前有去算命，當時其他成員鬧她故意問：「和誰？朋友嗎？」子瑜卻沒有正面回應，之後直播又接到電話，讓成員們當場面露曖昧起鬨，但最後有網友解答，只是烏龍一場，請其他人不要再腦補了。

(中時新聞網)