全台疫情持續吃緊，國內已連續七天確診數破百，近日來在顧及顧客無法出門前提下，新光三越去年獨創的一對一「熟客系統」亦順勢啟動，攜手全台逾2萬專櫃廠商櫃哥櫃姐一起主動出擊接單，根據統計，一週來業績成長2倍、客單增長1倍。

去年初2020疫情嚴峻時間，客人不敢出門，在未封城下，正常營業的百貨通路除了大舉啟動線上APP、電商購網平台，全台百貨專櫃櫃員等不到顧客上門，除了減班上班還能做什麼？新光三越即時於2月底前僅花11天時間，進行線上線下整合，火速推出「熟客系統」，讓專櫃廠商櫃員與營業人員直接上線推薦商品，創造出驚人業績；而今年隨著近日疫情警戒升級，全台2萬多名專櫃人員、營業人員，即全面啟動熟客系統、主動出擊，讓客人不出門也能「線上結帳、宅配到家」。

新光三越強調，目前業界獨家的熟客系統，主要是解決顧客、專櫃與廠商三方的痛點，客人需要在家買東西，而專櫃與廠商為了防疫與業績，客人無法出門，只有主動出擊，自上周確診數首度破百之後，全台熟客系統一週以來業績成長2倍、客單成長1倍。

根據統計，延續去年熱賣情況，以需求型商品像是環境家電、大家電、超市日用品，以及季節型商品如美妝保養品、端午禮品等銷售最佳，另因正值國際名品PRE-SALE檔期，名品專櫃人員亦透過熟客系統維持與主顧客的溝通與銷售，名品、設計師服飾配件銷售大幅提升超過3成。

(工商 )