台灣忙防疫，詐騙集團忙騙人，台中市80歲郭姓獨居老婦人，日前在網路通訊軟體認識1名自稱「土耳其籍華航退休機師」，2人相談甚歡，數月後對方告知老婦，疫情期間被黑手黨打傷，跟郭商借15萬元醫治，要求到超商欲操作ATM匯款，卻被店員發現報警，即時阻詐，成功阻詐。

「有夠雞婆！」郭婦見員警到場，員警不斷詢問，與對方見過面？如何認識？要匯款何處等問題，婦人碎念大家太愛管閒事，後來經員警解釋，才知道「土耳其籍華航退休機師」竟是詐騙集團的詐騙手法，才驚覺是場騙局

郭婦向員警表示，她1人獨居，因防疫期間不敢外出聚會，最近在網路交友解悶，對方自稱是住在美國德州的退休機師，因被黑手黨打傷動了大手術，目前急需醫藥費等詐騙術語，有看到對方所傳的手術影像便信以為真，警方告知，手術房內禁止攝影，傳的影片都是電影上下載的，不要被騙。

超商員工指出，當時看見1名外籍看護陪著郭姓婦人，正站在超商ATM旁，手上拿著1張紙條寫著匯款資料，卻不知ATM匯款是有3萬元上限的，所以郭請求協助，但直覺是詐團手法，趕緊通報警處理。

警方並進一步宣導，詐騙集團通常會以網路釣魚方式交友，等熟識後，再照3餐噓寒問暖，讓被害人覺得遇到真愛，然後謊稱受傷、生病等狀況，要求被害人匯款，郭婦恍然大悟，表示退休老本差點被騙了。

台中市警第二分局長蔡元戎表示，網路交友詐騙是時下詐騙集團慣用手法，呼籲民眾透過網路追求現實中難以獲得的浪漫無妨，但對方要求金錢或請求借用帳戶，請保持清醒，斷然拒絕！並請民眾多加關懷家中 長者，避免讓詐騙集團趁虛而入，如有疑問可向165或110查證。

(中時 )