【愛傳媒張競評論】您有沒有注意到日本在研製新冠疫苗上缺席？日本當前疫情嚴重，而且全球疫情發展至今，已經時日如此之久，以臺灣社會對日本生化醫學製藥水準所具認知印象，要是提醒那些普遍迷信媚日者，到目前為止，日製疫苗尚在全球疫苗產製擂臺上缺席，恐怕會讓人相當訝異。

但事實上日本目前只有「鹽野義製藥」（Shionogi）在此面向上，算是讓日本社會見到一線希望。鹽野義製藥社長手代木功（Isao Teshirogi）目前仍在力圖突破日本層層官僚體制之約束，其實亦透露出日本企業面對疫情研製疫苗時，所必須突破之人為障礙與政治關卡。

在此同時，武田製藥（Takeda Pharmaceutical）卻以極為嚴肅態度，在檢證其合作夥伴美國莫德納（Moderna）所產製疫苗，是否能夠協助接種對象產生抗體，同時是否存在安全顧慮；並且將測試結果向政府主管機構報告。

看到日本醫藥產業此種現狀，我們必須思考防疫是依據科學，不是動不動拿出政治正確胡亂指控。日本與美國政治關係再好交情再棒，疫苗進口還是要親兄弟明算帳，該檢驗測試程序絕對不會少。

反觀我們是否能以同樣的態度與標準，去檢證西方所產製疫苗？還是撿到籃子內就是菜，洋大人製造出來就是聖藥不會有問題？請問我們醫政官員能否拿出日本官僚體系所具有專業堅持水準呢？

再從另一個方面來說，現在主張要思考引進大陸產製疫苗，只是主張「不要沒有道理就否定」，但是卻被綠營政治打手曲解成「必然要引進施打」，這種惡質扭曲原意，在根本上就是從政治上來應對防疫問題，而不是從科學上來尊重與保護生命。

臺灣不要在防疫問題上建構「兩個凡是」邪神：『凡是歐美西方疫苗都沒有問題』再加上『凡是中國大陸疫苗都有問題』；思考引進大陸疫苗，是本著黑貓白貓，會抓老鼠就是好貓之務實主義，胡亂政治指控再祭出「認知戰」大打烏賊戰，那是誤盡蒼生存心坑人務虛思維！

其實疫苗研發、產製、驗證與授權，其中各項運行軌跡與門道，早就是門「國際疫苗政治經濟學」；如今再加上運用疫苗援助鞏固盟友關係與權力版圖，甚至強權慷慨捐贈疫苗，透過世界衛生組織分配弱國，處處都可見到政治角力痕跡。

看到臺灣能透過COVAX體系獲得疫苗，其實就顛覆掉到處大告洋狀，聲稱臺灣被世界衛生組織孤立之惡質指控，若是去檢視COVAX倡議單位與參與國家，顯然高喊Taiwan can help能否奏效並不重要，但是當Taiwan needs help時，能夠得到疫苗，那才重要吧！

看看日本社會面對疫情，在處理疫苗問題上還是有專業堅持，不論您是否認同其官僚體制，但是理性地尊重與思考檢視，日本確實有我們值得借鏡之處，這絕對會比昏了頭瘋狂胡亂媚日來得有理。

作者為英國博士、中華戰略學會研究員，曾任國軍艦長

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(中時新聞網)