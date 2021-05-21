【愛傳媒陳玲玲專欄】《彼得漢德克：我在森林，晚一點到》，採訪諾貝爾文學得主彼得漢德克的電影，拍出他的對生命的熱情，對世界的好奇，他獨特的生命情調，隱世的生活方式！

人該如何生活？生活本來身就是種創作，創作是種生活態度，在他的身上可以看到這一件事！

匆匆忙忙，汲汲營營對細節一無所察的人生，是多麼可惜的一件事！

電影大部份的場景都是在彼得漢德克位於巴黎近郊的住所，被小森林圍繞的家裡有他生活的空間，閱讀、寫作、思考的空間，四處堆疊的書本、筆記、多色的筆，牆上的圖，居然是中國的古畫。

跟隨鏡頭，和他一起穿越林間、踱步於他的沈思小徑，聆聽他朗讀遊歷隨筆，分享他對蘑菇、針線活的熱愛。看出別人看不到的細節，能對別人看來平凡的事體察出趣味。

他喜歡蘑菇，他他刺繡、努力將線頭穿過小小的針孔，他的筆記秘密麻麻，他在筆記上紀錄當天，他對事物永遠保持觀察細節的熱情與好奇，維持著傳統的紙筆記錄模式。

他說他不用電腦，只有鉛筆、紙、橡皮，但年輕時很喜歡機械打字機，因為聲音給人一種「攻擊」的快感。

幾句印象深刻的旁白，「從差勁算計科技的世界跳脫，我來忙蘑菇」、「人生是等待豐收的田地，寫作的動力，寫作時強烈感受到」、「想像力不是欺騙而是加溫」。

彼得漢德克的作品最為人們影迷所熟知的，就是由文溫德斯執導的《慾望之翼》！

他與文・溫德斯（Wim Wenders）有緊密的友誼和合作關係，《慾望之翼》的劇本就是出自他手。他身為小說家、散文家、詩人、劇作家與電影導演多重身份，遊走於文學、劇場與電影之間。

他23歲發表劇作《冒犯觀眾》引爆空前轟動，之後更與德國電影巨擘導演文溫德斯合作創造許多影史經典。創作半世紀以來，超過60部著作。

2014年，彼得漢德克稱諾貝爾文學獎「應該廢除」，沒想到2019年，自己卻榮獲了此項殊榮！77歲的漢德克總是語出驚人，是德語世界最受爭議的作家。

一直以來，他無畏爭議，也對爭議無所謂，對真實自我的追尋，或許是他寫作動力之所在，也是身為作家必須訴說的真理。

作者為資深廣告人

照片來源：電影海報截圖。

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(中時新聞網)