【愛傳媒特約記者吳思賢報導】防疫工作最優先！根據《OpView社群口碑資料庫》的最新聲量，公眾人物粉絲專頁防疫聲量第一名是蔡英文總統。由於這項調查以粉絲專頁為主，防疫指揮官陳時中不在其內。

調查顯示，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌，在其個人粉專發布的防疫宣導文，則經常引發網友兩極的輿情聲量，有些網友支持中央政府的防疫作為，但是也有網友對政府防疫的執行提出質疑。

六都首長也會在自己的粉專中，發布有關確診者的活動足跡，與地方政府的防疫規範，因此六都首長的個人頻道聲量皆名列前十，可見該頻道普遍受到不少民眾的關注。其中，台南市長黃偉哲高居排行榜第二名，僅次於總統蔡英文；至於最近聲量又暴增的台北市長柯文哲，則是第三名。

除了上述的政治人物外，YouTuber「波特王」與「阿滴」也透過自身的社群影響力，在其個人頻道中提醒大眾應確實配戴口罩，才能齊心協力共同防疫，同樣也吸引不少海內外粉絲留言為台灣加油。

《OpView社群口碑資料庫》這項聲量的調查期間是2021年2月18日到5月18日，防疫粉專聲量前10名依序是：蔡英文總統、台南市長黃偉哲、台北市長柯文哲、高雄市長陳其邁、波特王、新北市侯友宜、蘇貞昌院長、桃園市長鄭文燦、阿滴英文、台中市長盧秀燕。

(中時新聞網)