全台疫情嚴峻，外出戴口罩規定趨嚴，中央規定開車兩人也必須戴口罩，台南市近日擴大宣導，竟有勸導人員在夜市遭未戴口罩男子罵三字經後逃逸，台南市市場處強調已向警方提告妨害公務，待抓到人再補1張違反傳染病防治法罰單送衛生單位裁處。

全台新冠肺炎疫情進入3級警戒，依法外出未戴口罩經勸導不聽可開罰，部分縣市執法更嚴，發現直接開罰，中央流行疫情指揮中心21日進一步宣布兩人以上在汽車內也需戴口罩。

台南市口罩仍以勸導為主，勸導不聽再開罰，不料竟有市府人員日前在夜市宣導時分別遭到推打與惡意怒罵2起事故，前者人員在隆田菜市場宣導時，遭到喑啞人士推打後逃逸，該案因被害人員未計較，最後不追究。

第2件發生在仁德區後壁厝夜市，台南市市場處人員向1名年約40歲未戴口罩男子勸導時，遭男子怒罵「不要吵啦，幹X娘咧」，毫不理會勸導，未戴口罩直接離去。台南市市場處決定向警方提告妨害公務，待警方抓到人後，再依傳染病防治法補開單送交台南市衛生局裁處。

疫情燃燒，全民心慌，台南市各警分局21日已接獲不少民眾檢舉「有人公共場所未戴口罩」報案電話。

台南市37個行政區公所人員20日派員與警方配合宣導，統計1天內共有101件違規案件，有39人遭登記，其中東區20人違規最多，多數是在公園運動的長輩未戴口罩，另在黃昏市場、騎樓都有未戴口罩民眾。

安平區有3人因在勸導時態度較差，遭送台南衛生局裁處，其中2人經人員勸導，最後終於戴上口罩、1位菜市場的婦人稱身上沒口罩，始終未戴。

(中時 )