新竹縣連續3天0確診，新竹縣長楊文科21日主持防疫會議，除了宣布0確診消息，也指出新竹縣3間自費的快篩站，已有26人預約採檢，全數都陰性，新竹縣政府也持續稽查須暫停營業的場所，勸導民眾戴口罩，楊文科也說，疫情持續嚴峻，請大眾配合盡量不要外出。

楊文科指出，縣內3間快篩站分別在竹北市大安醫院、湖口鄉天主教仁慈醫院、台北榮總新竹分院，有26人快篩，結果均為陰性。楊文科也說，若有疑似症狀、有接觸史的民眾可前往快篩，不過楊文科提醒，把醫療資源留給需要的人。

另外針對開車是否戴口罩，楊文科也表示，中央流行疫情指揮中心21日上午的會議也宣導，1個人開車可不戴，但車內若2人以上就須戴口罩；在工地工作飲食、喝水，若保持社交安全距離1.5公尺以上也可不戴。

新竹縣20日即稽查241件未戴口罩案，送衛生局裁罰也有61件，楊文科表示，縣府與竹北市公所、竹東鎮公所、湖口鄉公所21日上午也前往傳統市場視察，發現僅有少數民眾戴口罩方式不正確而予以糾正，幾乎所有人及攤販都配合戴口罩。

另外，縣府聯合稽查小組20日晚間也前往須暫停營業的場所稽查，均無違規營業的狀況。楊文科也呼籲，全國疫情仍十分嚴重，希望大家盡量避免外出，遵守各項防疫規定，保持戰力對抗病毒。

(中時 )