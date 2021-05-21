資深媒體人周玉蔻日前在臉書提前公布確診數字，今再爆料新北確診人數將創新高，問題出在新北市長侯友宜，對此，國民黨發言人江怡臻說，依周的邏輯，若確診數高是地方首長防疫不力，部桃感染事件到現在的諾富特飯店群聚，形成防疫破口，周玉蔻應該要究責桃園市長鄭文燦，她痛批，該監督的是手上握有權力的民進黨，甩鍋給第一線的侯友宜，無助於解決問題。

國民黨發言人陳偉杰質疑，周玉蔻若因節目停播就牽拖侯友宜防疫不力，未免有失資深媒體人高度與氣度，反觀對於民進黨長達一年時間對於疫苗採購、全面普篩等龜速進展的責任卻隻字不提，是標準雙標。

陳偉杰指出，最近綠營民代針對新北市防疫措施一連串的抨擊與指控，就是要擺脫中央執政防疫不力形象；如今周玉蔻也加入戰局，指責侯友宜市長的防疫作為讓新北市陷入危險，無異是抹殺新北市府團隊及第一線防疫人員的努力。

江怡臻表示，新北市昨天總篩檢量能是4463位，比前天3747名，增加近700名；篩檢量增加，確診數也會增加，但有助於控制疫情，正確治療，不需刻意就此製造恐慌。

江怡臻說，今天早上中央疫情指揮中心再次聲明全國防疫應該步調一致、說法一致，不要造成社會混亂，卻有人不斷搶先中央公布確診數，甚至預測未來確診趨勢，儼然成防疫指揮最前線，無助疫情控制。

(中時 )