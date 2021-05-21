神達(3706)今舉行線上法說會，神達控總經理何繼武表示，因應台灣本土疫情升溫，神達控已經超前部署，每天都開防疫會議，即使疫情升高到第四級，神達控也能正常運作，目前神達控在台灣的產能占比約15%。去年美國封城，神達控在美國工廠就以分流分區管理，此一經驗可作為目前台灣廠區的參考。展望2Q營運正向發展，但仍有料源短缺壓力，經營的挑戰仍未停止。

神達首季營收為114.28億元，毛利為10.46億元，毛利率為9.15%；首季營業利益為-2100萬元，營業利益率為-0.18%，營業外收入7.23億元，稅後盈餘為6.76億元，EPS為0.57元。近5個季度毛利率下滑，主要受產品組合和零組件價格上漲所致。3月31日的總資產為612.47億元，負債及權益為612.47億元。首季神雲營收占比最高達83%，神數營收占比10%，神達電腦占比7%。

神達控與聯強集團合計持股17%的美國上市IT通路商新聚思(SYNNEX Corporation)於今年3月宣佈，以發行新股跟承受債務方式，與Tech Data達成合併協議。據了解新聚思2020年營收246.76億美元，年增3.9%，雖賺超過一個股本，但規模比Tech Data、Ingram Micro要小，排名第三。新聚思透過「以小併大」並成為存續公司，新「新聚思」年營收上看570億美元，超越對手Ingram Micro（英邁）成全球IT通路巨頭。何繼武表示，這次的併購是老二跟老三合併，超越老大，未來的通路會更為完整，由於目前併購案仍在進行中，不方便說太多。

(時報資訊)