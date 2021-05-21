台灣本土疫情大爆發，雙北市進入三級警戒，也讓接種疫苗的意願提高，甚至有些醫院已出現搶打熱潮，這讓台灣疫苗不足問題再度浮上檯面，對此，有外媒認為台灣會缺疫苗是因為和防疫自滿而鬆懈有關。綠委陳亭妃則表示，台灣一直都是模範生，並沒有鬆懈的問題，而且因為台灣是防疫模範生，所以讓人覺得去搶疫苗很怪，陳亭妃的說法一出，有網友傻眼表示，這種話也講得出來。

據《風傳媒》今（21日）報導，針對外媒稱台灣缺疫苗，是否因防疫自滿而鬆懈有關，陳亭妃受訪時表示，台灣是防疫模範生，並無鬆不鬆懈的問題，更表示台灣也有提出疫苗的需求，但那時全世界正陷入慌亂，台灣是模範生，所以去要疫苗，可能會讓人覺得很怪。陳進一步指出，如果沒有機師和「獅子王」事件，她認為台灣還是很穩定，現下只要每個人做好防護，齊心協力，一定可以在6月度過難關。

對於陳亭妃的說法，批踢踢網友表示，「還在模範生，真是諷刺」、「這種說法大概只有民進黨腦粉會買單」、「機師問題就是3+11惹出來的啊」、「對阿，這不就是自滿」、「不是模範生就能打疫苗了，真聰明」、「模範生就不可以補習嗎」、「誰可以去叫那些民意代表不要講幹話」。

網友留言。(圖片翻拍自批踢踢網站)

另有網友表示，「正常政府會先搶疫苗，搶到醫護安全吧」、「外媒都點出這種心態，結果還不檢討繼續吹自己以前好棒」、「鐵票區立委真好，都能盡情鬼扯不用怕選不上」、「國際在推疫苗護照，請問台灣怎麼辦」、「這種話也講得出來，真是有夠傻眼」。

(中時新聞網)