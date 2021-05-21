台大醫院增5確診者！工務單位、外包人員染疫 15:112021/05/21 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 臺大醫院再增5名確診者，為工務單位和外包的人員。（圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台大醫院再爆確診個案！中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今透露，全院普篩共發現40幾人抗原陽性，後經PCR檢測發現5名確診者，為工務單位和外包的人員。 張上淳表示，目前台大醫院已經完成9成以上人員的普篩，發現40幾位同仁抗原快篩陽性，經PCR採檢，也多出5名陽性者，為工務單位和外包同仁，沒有任何醫護陽性。 張上淳表示，目前台大醫院的確診者有幾個和萬華有地緣關係，確實不清楚在社區還是和醫院有相關。 抗疫典範破功 台星越確診創高 外送員4家人確診 接單3天足跡曝！全在新北樹林 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #臺大醫院 #確診 #張上淳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆再新增1例確診 男高中生姊姊染疫、在鍋仙涮涮鍋打工 12:102021/05/18 生活 《金融股》確診者曾赴斗六分行 臺企銀：已妥善因應 12:002021/05/18 財經 陸31省份新增22例確診 遼寧「零號病人」4月中旬可能就染疫 09:572021/05/18 兩岸 郵局陽性員工今確診 多名同事緊急快篩 10:472021/05/18 生活 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 確診或接觸確診者怎麼辦 蘇貞昌：請先待在家 10:012021/05/18 政治 疫情嚴峻 蘇貞昌籲把醫療資源留給重症患者 10:332021/05/18 政治 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 11:292021/05/18 生活 彰化20人染疫 家長籲全面停課 04:102021/05/18 地方新聞 安徽遼寧爆疫情 確診者都沒接種 04:102021/05/18 產業財經 生活熱門新聞 鋒面大軍來了！雲圖這區紫一塊 明起雨勢狂炸 - 生活 影／柯文哲首公布北市確診地圖 萬華最多 其次為大安區 - 生活 基隆確診男足跡驚人 連26天下午搭台鐵前往萬華茶室 - 生活 彰化縣衛生局21日公布最新確診足跡 主要在員林、北斗商店 - 生活 疫情警戒將再升第四級？陳時中回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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