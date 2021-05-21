台大醫院再爆確診個案！中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今透露，全院普篩共發現40幾人抗原陽性，後經PCR檢測發現5名確診者，為工務單位和外包的人員。

張上淳表示，目前台大醫院已經完成9成以上人員的普篩，發現40幾位同仁抗原快篩陽性，經PCR採檢，也多出5名陽性者，為工務單位和外包同仁，沒有任何醫護陽性。

張上淳表示，目前台大醫院的確診者有幾個和萬華有地緣關係，確實不清楚在社區還是和醫院有相關。

(中時 )