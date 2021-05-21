警方跟蹤這名獨來獨往「孤鳥」型的改槍鍾姓犯嫌長達半年。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方發現鍾嫌在彰化一處附近人煙稀少的老舊三合院落腳，打造成改造槍枝的兵工廠。（民眾提供／盧金足台中傳真）

鍾嫌落網後否認改造槍枝，辯稱是自己興趣，自學而來。（民眾提供／盧金足台中傳真）

刑事警察局電信偵查大隊第二隊獲報有歹徒在中部地區改造槍械，為避免非法槍彈流入市面，電信偵查大隊第二隊在彰化一處附近人煙稀少的三合院，逮捕52歲鍾姓男子，查獲改造手槍3把、子彈12顆、直立式鑽床、槍管固定座彈等相關證物，警方表示，跟蹤這名獨來獨往「孤鳥」型的改槍犯嫌長達半年，起出改造手槍、子彈及毒品，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品罪嫌移送法辦，鍾嫌聲押獲准。

刑事警察局電信偵查大隊會同台中市警察局烏日分局、苗栗縣警察局竹南分局等單位共組專小組執行查緝，持彰化地方法院搜索票前往鐘嫌在彰化一處三合院，這半年來跟監追查，發現他像「孤鳥」一樣四處移動，躲避警方追緝。

刑事局追查三合院掩護改造槍枝 「孤鳥」改槍犯嫌落網

警方發現鍾嫌在彰化一處附近人煙稀少的老舊三合院落腳，打造成改造槍枝的簡陋工作室，一人型的兵工廠內，查扣改造手槍3把、子彈12顆、直立式鑽床、槍管固定座、砂輪機、手壓沖床、千斤頂、伺服馬達、車床卡盤、改造子彈半成品13顆、改造子彈1顆、底火1包及改造工具等相關證物。

電信偵查大隊第二隊副大隊長巫建德表示， 鍾嫌落網後否認改造槍枝，辯稱是自己的興趣，自學而來，沒有要銷售，但警方見室內工具 齊全，改造後的槍枝已具殺傷力，還從鍾嫌身上的皮包出一把已經上膛的改造短槍，及吸食完畢的安非他命、海洛因殘渣袋。

據了解，目前黑市行情一把改造的短槍，可以賣到到5萬至10萬元，奇貨可居，造成不法者鋌而走險投入改槍，警方強調，非法槍彈為暴力犯罪的亂源，嚴重危害社會治安，從「源頭斷根」到「加重刑責」雙管齊下，防止歹徒鑽法律漏洞，民眾勿以身試法。

(中時 )