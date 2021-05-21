藉著超美麗外表和火辣身材，德國田徑女神施密特(Alica Schmidt)擁有「世界最性感運動員」封號，而還剩60天東京奧運要開始，施密特也開始展開訓練重回跑道，再次吸引外界注目，其中他發出的訓練畫面就多達百萬人次觀看。施密特主要擅長項目是400公尺和400公尺跨欄，外型搶眼的她除運動員也已成了當下最熱門網紅，才年僅22的她在IG擁有167萬追蹤數。

施密特三年前被澳洲《Busted Coverage》雜誌評為世界上最具吸引力運動員，使她在一夜之間成為德國最受歡迎社交媒體影響人，不過年紀輕輕的她很謙虛，不希望頂著這樣的頭銜，希望粉絲和外界能更專注她在跑道上的表現，所以平時她也勤於訓練，沒有想成為正職模特兒的打算。

她說：「不知道為何擁有這個頭銜，擁有最性感運動員的標籤，但毫無疑問運動才是排在我人生第一的，在社群上有很多女孩都很漂亮，但粉絲卻沒那麼多。」而她近期傷癒回歸，參加400公尺比賽，她說：「那天我首次回歸比賽，對接下来幾周感到興奮，非常高興能繼續跑步。」原本施密特計畫參加2020東京奧運，但因疫情延賽，她只能用穿過森林方式訓練。她最近說：「終於可以回跑道上訓練了！」

而施密特前陣子在波蘭舉行的室內錦標賽中入選德國400公尺接力隊成員，非常有機會在本次奧運大展身手，不過有傷在身的她仍努力回到訓練中。另外火辣的她還因而獲得許多代言機會，她平時兼差擔任模特兒，去年曾傳出被《Playboy》雜誌看上，邀她拍攝火辣慾照，但遭到她拒絕，看來她真的決心專注於田徑場上，接下來他將全力爭取東京奧運參賽資格。

(中時新聞網)