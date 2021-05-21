林采欣20日在線上慶祝生日。（華納音樂提供）

林采欣20日迎接35歲生日，她宅在家與粉絲們在線上度過生日，儘管因為疫情無法與好友們相聚，仍邀請了不少朋友共同在Instagram直播，在線上唱生日歌、與線上粉絲一起切蛋糕，除了許生日願望，她也預告今年將推出新作品；對於這次特別的慶生經驗， 林采欣表示雖然原本的計畫全都泡湯，卻仍感受到大家滿滿的愛，也意外收到不少朋友們的驚喜禮物，直呼今年的520一樣是個讓她難忘的一天，希望粉絲們都能健健康康，一起耐心度過艱難的疫情。

昨是林采欣一年一度的大日子，卻因疫情無法和大家相聚；林采欣表示：「以往在這一天我都是在工作或者和朋友慶生，不過因爲疫情我很早就決定取消所有聚會，決定一個人在家裡過，很特別的經驗！」本來計畫生日要和媽媽、朋友們一起吃飯的她，今年除了自己在家過，更早早替自己訂做了蛋糕，笑說：「我媽媽還笑我壽星怎麼自己買蛋糕。」儘管生日這天沒有見到任何朋友，她卻陸續收到來自各方好友的生日禮物，更有朋友請快遞將蛋糕送到她家，讓林采欣相當感動。

林采欣昨在Instagram開慶生直播過生日，更邀請米非、Amber、呆寶靜、比利等好友連線，開放粉絲現場點歌。林采欣笑說：「整個過程都很開心，一點都不覺得寂寞或孤單，整天都充滿幸福的氛圍！」她開玩笑表示：「今天還幫自己點了蠟燭、切了蛋糕，還不小心自己被打火機燙到。」關於生日願望，林采欣希望這波疫情可以趕快過去，所有人都健康平安，也希望有越來越多人關懷自然生態、嘗試蔬食生活，甚至成為蔬食者，而最後一個願望她則照慣例留給自己。

(中時 )