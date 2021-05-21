國內疫情多點爆發，彰化一名葡萄盤商北上萬華做生意染疫，葡萄盤商傳播鏈已擴散54人，外界不乏罵聲，對此，葡萄商中一名家人受訪指出，父母親是為了做生意才北上，那是他們的生活方式，但病毒不是他們製作，沒人希望發生這種事。

據《ETtoday新聞雲》報導，該名葡萄盤的家人指控是政府沒有把關好防疫，並說，「病毒不是我們所製造的，只是我們不小心染到，並感染到身邊周遭朋友」；該位葡萄商家人說，父母親已年邁，為了做生意才北上，誰會想到染疫還害親戚都確診，沒有人願意發生這種事情。

該位葡萄商家人說，確診的父母親都是清晨至果園採下葡萄後，開車北上販售，賣完才回到彰化，他們非常努力生活，目前相關有接觸的親屬全都在隔離，也很擔心父母親的身體狀況，希望社會大眾能多些同理心。

據了解，彰化縣縣府團隊為因應疫情，亦結合全縣26鄉鎮市，21日起連三天進行全縣大消毒，防堵疫情擴散。並呼籲民眾一起進行居家消毒工作，用漂白水1比50的調配比例來擦拭桌椅、門把、開關、地板；縣府同時也號召各鄉鎮公所組成「口罩糾察隊」，沒配戴將開罰3000元到1萬5000元，開車兩人以上也要戴口罩，將口罩戴好、戴滿，沒事也不要出門，以阻絕病毒的傳播鏈。

(中時新聞網)