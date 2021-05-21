全台疫情嚴峻，台中市21日新增5例確診，累計本土確診人數達14例，新增病例中有4例與朝陽夜唱團相關，除1名60歲工程負責人9日曾到台北萬華，另4名確診者都與朝陽科大夜唱團相關，包括一名學生家長，及同時間在另間包廂歡唱的中國醫藥大學男學生；總計夜唱團相關已有9人確診，市府也高度懷疑美樂蒂KTV有傳染源，已掌握相關名單，呼籲快去篩檢。

台中朝陽科大一名19歲女生案2514在日前確診，由於他在發病前曾和19名同校同學一起到東協廣場美樂蒂KTV夜唱狂歡8小時，20人中迄20日新增案2710、2816，21日新增案2833、案2920、案2960，以及回到南投草屯的1名女學生，另外還有1名案2958為中國醫藥大學為同一時間也在KTV相鄰包廂夜唱；還有一名是46歲女性案3035為夜唱團成員室友的媽媽，其女兒篩檢也是陽性將列為22日新增確診個案。

台中市衛生局長曾梓展也說明，市府在20日到朝陽科大設置前進指揮所，並設置快篩站，至21日中午已篩出19例陽性，1例經PCR排除，其他的PCR檢驗都還在進行中。

台中市21日公布新增案例中，案2833原列新竹確診個案，因同為朝陽科大夜唱團成員，5月1日返回新竹慶祝母親節後就回校，其足跡都在台中市（見附表），因而改列中市新增個案。

案2920 公共場所旅遊史

案2958 公共場所旅遊史

案2960 公共場所旅遊史

案3035 公共場所旅遊史(活動)

案3035 公共場所旅遊史(工作)

案2833 公共場所旅遊史

案2920為朝陽科大20歲女性，是13日參與夜唱成員，其足跡遍及霧峰大東家觀光夜市、桔品晨食館等地（見附圖），該案匡列居家隔離46人。

案2960為19歲朝陽大一住宿生，13日參加夜唱，其足跡（見附圖）大部分在校內與到鄰近外帶飲食，該案匡列62人居家隔離。

案2958為中國醫藥大學生，5月13日晚間曾到美樂蒂KTV夜唱是朝陽夜唱團隔壁包廂，足跡包括中國附醫校園、HOLA大墩店，以及一番地大墩店用餐，因聽到有人曾到美樂蒂KTV確診，匡列15位居家隔離者。

3035為46歲女性住潭子，為某公司業務，其工作是出入各大賣場點貨賣貨，足跡遍及中市寶雅、家樂福、屈臣氏等賣場（見附圖），她聲稱都有依規定戴口罩，個案女兒是夜唱團成員室友，其女兒篩檢也是陽性，室友則在採檢當中，將列為22日新增案例，匡列5名居家隔離者。

以上4例皆為朝陽科大夜唱團相關，另，案2959為某工程公司負責人，曾於5月12日到台北萬華區龍山寺廣州街、福州街等地停留，當日即返回台中，他聲稱之後一直待在工地，5月19日因不舒服到醫院採檢確診，由於他強調沒有公典區域足跡，已請警政系統介入調查，以掌握確實的足跡，目前匡列1名接觸者居家隔離,

台中市衛生局長曾梓展也說明，市府在20日到朝陽科大設置前進指揮所，並設置快篩站，要為全校約15000名師生完成快篩，20日完成492人有3人為陽性，經PCR複驗1人為陰性；另2人還在檢驗中；而21日至中午為止則完成301人次，其中16人為呈陽性，目前都帶到醫院進行PCR複驗中；市府也呼籲朝陽科大師生就近找篩檢站進行篩檢，如已離校返家，不一定要回校篩檢。

(中時 )