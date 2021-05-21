「中和社區篩檢站」是唯一不是設置在醫院的，設站首日也引起周圍民眾反彈。（葉書宏攝）

「中和社區篩檢站」是唯一不是設置在醫院的，設站首日也引起周圍民眾反彈。（葉書宏攝）

新北市政府今（21日）再新增泰山、中和、新店3處社區篩檢站，全市共有7處篩檢站，每日總篩檢量可達1700人，其中「中和社區篩檢站」是唯一不是設置在醫院的，設站首日也引起周圍民眾反彈，抱怨「樓上就是幼兒園，都沒考慮到，反映也沒用至少要有清消計畫！」

新北市政府今（21日）再新增泰山、中和、新店3處社區篩檢站，泰山輔大篩檢站設於輔大醫院，服務新莊、泰山民眾，每日可篩檢300人；新店耕莘篩檢站設於新店耕莘醫院，每日可篩檢200人。

「中和社區篩檢站」則設於中和區山北市民活動中心，為唯一不設立於醫院的快篩站，每日可篩檢200人。設站首日即湧入不少民眾前往領取號碼牌，人潮流動也引起周圍民眾恐慌。

謝姓民眾抱怨說，快篩站設在山北活動中心，但是樓上就是幼兒園、旁邊巷道不寬、腹地不大，市府選址時都沒有考慮過，且為何僅有中和並非設立於醫院，雙和醫院難道不能支援嗎？

陳姓民眾也抱怨說，向市府、議員陳情都沒有用，既然抗議無效，請問市府是否有提出任何的清消配套措施，讓周圍民眾安心，「沒有人願意確診，但至少要降低周圍民眾恐懼。」

市府則呼籲，社區篩檢站優先採檢以有萬華高風險區活動或接觸史者為優先；提醒攜帶健保卡、全程戴醫用口罩，勿搭乘大眾運輸工具，保持好適當安全距離。

(中時 )