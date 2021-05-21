大法官釋字第777號解釋，指現行肇事逃逸刑責不符「罪刑相當原則」，對此，立法院今三讀通過《刑法》185之4條修正案，將昔日肇事逃逸一律處1年以上、7年以下有期徒刑的刑責，改為「致人於傷而逃逸」改處6月以上、5年以下有期徒刑，等於最多可少掉2年刑期；同時，若致人死傷逃逸但無過失，可減輕或免除其刑。

由於這項修法，是否將變相增加肇事者選擇逃逸的動機，後續效應值得關注。

司法院大法官會議在民國108年做出釋字第777號解釋，指出刑法第185條之4規定：「駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑。」其中，關「肇事」部分，除了將「因駕駛人之故意或過失」列入範圍，對於「非因駕駛人之故意或過失」所造成的事故是否也構成「肇事」，這部分有違法律明確性原則。

同時，該刑責一律以1年以上、7年以下有期徒刑為法定刑，對犯罪情節輕微者無法裁定易科罰金，這對情節輕微個案顯然是過於嚴苛，不符憲法罪刑相當原則。因此，自解釋公布日起，至遲於屆滿2年時，失其效力。換言之，在今年5月底前，相關《刑法》必須順應大法官解釋進行修正。

對此，行政院日前提出修正草案，送請立院朝野審議完畢後，於今天送院會順利完成三讀。

根據新修訂內容，駕駛動力交通工具發生交通事故，「致人傷害而逃逸者」，從原先1年以上、7年以下有期徒刑，減輕為6月以上、5年以下有期徒刑。「致人於死或重傷而逃逸者」，則維持現行的1年以上、7年以下有期徒刑。

但引起爭議的是，新修正案也明訂，「犯前項之罪，駕駛人於發生交通事故致人死傷係無過失者，減輕或免除其刑。」換言之，肇事致人死傷而逃逸，事後若被判定在車禍中沒有過失，則可從原先1年以上、7年以下有期徒刑，改為可減輕或免除其刑。

由於現實中，車禍的發生，一旦被害人死亡，事後就得仰賴現場目擊者、周遭監視畫面，才能釐清事故真相。而肇事者在意外發生後，若選擇逃逸，依照人性，往往就會在能力範圍內，湮滅一切對自己不利的證據。

換言之，一旦肇事者在車禍發生當下，判斷現場沒有目擊者，周圍也沒有監視器，就可能因此此次的修法，而提高肇事逃逸的誘因。因為，選擇逃逸最多能獲得「全身而退」的機會，即便事後遭逮捕，也可利用現場證據不足的機會，爭取免除肇逃的刑責。

因此，當法案三讀後，時力立委邱顯智提出憂慮。他表示，此次修法只處理刑度，但他認為修法的核心，應該是進一步要求肇事者在車禍發生後留在現場，並完成救護的義務；否則，目前台灣每年因車禍死亡逾3千人、數十萬人受傷，甚至有孕婦因貨車司機肇事逃逸而變成植物人，盼朝野能進一步推動更周延的修法。

(中時 )