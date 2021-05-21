國際天后女神卡卡（Lady Gaga）最近跟亞當崔佛（Adam Driver）趕拍新片《House of Gucci》（古馳家族，暫譯），近日她抽空上哈利王子與歐普拉製作的紀錄片《你看不見的我》，過去她自曝19歲入行時曾被人多次性侵，這回在她訪談中更坦言當時被性侵懷孕，身心受創留下陰影，她不願再提起兇手身分，也淚訴未來不想再面對這個人。

女神卡卡2014年就曾鬆口19歲時遭遇性侵，對方是大她20歲的音樂製作人，當時她以為這就是「大人會做的事情」，雖然受傷卻沒跟任何人說，她曾向「有權人士」透露此事，但對方不僅不幫忙，還拒絕告訴她能找心理醫生求助，甚至主動疏遠，讓卡卡內心一度受創，並將錯都攬在自己身上，久而久之在身心埋下病根，導致她開始自殘，更罹患精神病。

女神卡卡先前為拜登就職獻唱。（圖／達志影像）

2年前卡卡受訪分享精神病發作的經過，回憶自己當時被帶到急診室治療，她能做的就是不斷尖叫，並對四周說：「有人可以找來一位真正的醫生嗎？我不知道發生了什麼，但我全身都麻掉了，失去知覺！」女神卡卡形容那次精神病發作是「我此生發生最糟糕的事情」。

哈利王子和主持人歐普拉攜手打造紀錄片。（圖／apple提供）

近日，已移居美國的哈利王子和主持人歐普拉攜手Apple TV＋，打造全新紀錄片影集《你看不見的我》，探討現代人膽怯面對的通病「心理健康問題」。今(21日)播映，據外媒報導，女神卡卡在節目中第一次提及19歲時不只被性侵，還因此懷孕，有次她被某位監製要求脫衣，她拒絕後還因此被冷凍，之後發生了什麼事情她也不記得，也不想說對方名字，痛苦說：「我知道現在『Me Too』運動盛行，有些人覺得說出來很自在，但我不是，我永遠都不想再面對這個人」。

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