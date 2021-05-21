全國進入三級警戒，新北市議員劉美芳今（21）日提出，政府持續宣導民眾待在家中抗疫，衍生學童停課防疫照顧假不強制雇主支薪、攤商夜市暫停營業、政府列管特殊行業停業等問題，民眾的經濟面受衝擊，她建議行政院疫情期間每位國民發放2萬元「防疫振興金」，以2357萬人口計算共4714億元，讓民眾安心在家防疫。

劉美芳表示，行政院5月13日院會通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條及第19條條文修正草案，提高紓困振興特別預算上限至6300億元，並將特別條例期限延至2022年6月30日，可見政府早已對於疫情衝擊經濟部分有所準備，但政府政策從規畫到執行總曠日廢時，就怕許多小老百姓已經撐不下去。

劉美芳舉例，美國今年3月通過的紓困金方案，多數美國人已領取3.9萬元新台幣的紓困金，因此她建議，行政院在疫情期間，每位國民發放2萬元「防疫振興金」，以安民心。

劉美芳表示，這波疫情讓許多自營商及勞工、低收入族群，無法滿足基本生活所需，勢必會影響未來防疫配合及需要，更嚴重是產生治安上的隱憂，這是政府限階段必須整體考量的事，有全面的配套，政府做人民經濟上的後盾，才不會造成民眾過度恐慌，台灣也才能通過這波疫情的考驗。

(中時 )