蘋果代工大廠和碩集團先前接到衛生單位通知，一名員工無症狀感染，採檢陽性；和碩今（21日）表示，接獲馬偕醫院檢驗報告，該名員工檢驗結果為陰性，且已發內部信件告知員工同仁誤診的情況。

和碩先前接獲通知，有一名員工無症狀感染，採檢為陽性；該名員工為出差而前往採檢，由於結果呈微弱的陽性反應，因此是否確診還有待釐清。

內容指出，於昨日獲得馬偕醫院檢驗報告，該名員工檢驗結果為陰性，先前的快篩為誤診，因此並無大礙。

(中時新聞網)