和碩傳1員工確診 採檢結果為陰性 15:212021/05/21 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 和碩傳1員工確診，採檢結果為陰性。（圖／翻攝Google Map） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果代工大廠和碩集團先前接到衛生單位通知，一名員工無症狀感染，採檢陽性；和碩今（21日）表示，接獲馬偕醫院檢驗報告，該名員工檢驗結果為陰性，且已發內部信件告知員工同仁誤診的情況。 和碩先前接獲通知，有一名員工無症狀感染，採檢為陽性；該名員工為出差而前往採檢，由於結果呈微弱的陽性反應，因此是否確診還有待釐清。 內容指出，於昨日獲得馬偕醫院檢驗報告，該名員工檢驗結果為陰性，先前的快篩為誤診，因此並無大礙。 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 (中時新聞網) #和碩 #陰性 #採檢 #名員工 #無症狀感染 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 10:152021/05/18 生活 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 負壓病房瀕臨爆滿 台大院長發院內信：戰爭才剛開始 12:212021/05/18 生活 健保註記染疫風險 提醒醫師篩檢 04:102021/05/18 焦點要聞 確診或接觸確診者怎麼辦 蘇貞昌：請先待在家 10:012021/05/18 政治 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 疫情嚴峻 蘇貞昌籲把醫療資源留給重症患者 10:332021/05/18 政治 桃公布足跡 業者怨都沒來消毒 04:102021/05/18 地方新聞 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 財經熱門新聞 3大利空爆了！謝金河1句示警台股 散戶注意 - 財經 謝勤益：面板供需Q4反轉 - 財經要聞 - 工商時報 疫情重燃！外資領完股息就跑 這亞幣遭警告壞日子來了 - 財經 官股神救援 台股力保萬六 - 財經要聞 - 工商時報 華為遭美4輪制裁太痛苦 CEO哀號曝慘況 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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