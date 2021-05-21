無關愛眼神不靠虹吸，牛逼曹縣自成縣城崛起典範。曹縣是中國戲服、漢服第一縣。（新浪財經）

大陸人口七普顯示，城市發展不但大者恆大、而且超大，城鄉差距更是極大化，無關愛眼神、不靠虹吸，曹縣爆紅，正顯示物極必反，哪怕沒有「宇宙中心」「北上廣『曹』」的熱度加持，隱藏著單項冠軍產業的曹縣，依舊可以低調地發家致富，在縣城人口集體流失的前提下，吸引外出務工人員返鄉創業、就業，更足為其他千餘縣城發展借鏡。

澎湃新聞報導，2019年城市建設年鑒顯示，全大陸一共有1516個縣城。近來在城市群、都市圈和中心城市的大發展邏輯下，縣城發展一直不被看好。縣城享受不了地鐵等大城市標配的基礎設施，新建住宅都被要求以6層為主，不縣城得超過18層。而在大城市的虹吸效應下，人口更是不斷流失，房價下跌，樓市庫存嚴重。

比如近來各地陸續公布了七普人口資料，深圳、廣州、西安、鄭州等城市，此前的抽樣人口數被嚴重低估，而多出來的數百萬人，很大部分正是來自於那些不起眼的縣城。

但曹縣的例子說明，在一二三四線大城市的圍剿之下，找對發展路徑，小縣城完全也有逆襲的春天。

報導分析，曹縣走紅之後，很多人擔心，一陣風的輿論熱度之後，真實實力遠遠無法和北上廣相提並論的曹縣，未來還能火多久？不靠玩梗，曹縣還能走多遠？

這樣的擔心，之前在丁真帶火的四川甘孜理塘縣、拉麵哥帶火山東臨沂費縣網紅村身上，都曾出現。但曹縣代表的縣城崛起，並不是偶然個案。

曹縣走紅有著自帶流量的網際網路基因，是重要前提，而網際網路及快手等短視訊平台，對當地新經濟基礎設施的改造，早已深入產業帶層面。

資料顯示，到2021年，曹縣漢服產業鏈上的商家已經有2000多家，原創漢服加工企業超過600家。圍繞漢服的設計、生產和製造，當地已經形成了嚴密的產業鏈分工。

報導認為，當然，從不起眼到爆紅網路，從陷於貧困到快速翻身，曹縣的真正意義在於，它為縣域經濟的發展，提供了一種範本。

說白了，交通樞紐、資源稟賦等，不是所有的縣城都具備，但像網際網路這樣的工具，卻是去中心化的，絕非哪個城市的專利。

善用網際網路工具，小產業也可以大有作為。

對於那些陷入發展困境的縣城來說，不妨多學學曹縣。改變思路，創新思維，找準方向，處於競爭劣勢的縣城，才能真正「牛bi666」。比肩北上廣深！這一次，終於輪到縣城爆發了。

(中時 )