桃園市長鄭文燦呼籲民眾搭乘大眾交通工具須落實實聯制登記。（姜霏攝）

桃園捷運公司19日針對全線21車站出口閘門、詢問處設置「簡訊實聯制QR Code」系統，加強宣導購買單程票及未記名票卡旅客進、出站務必落實實聯制登記，為鼓勵民眾配合政府防疫措施，桃園市長鄭文燦21日至A18高鐵桃園站視察民眾使用簡訊實聯制情形。

鄭文燦現場體驗了簡訊實聯制QR Code系統，3個步驟僅需5秒鐘就可以完成實聯登記，鄭文燦表示，目前機場捷運和市區公車皆採用行政院版本的簡訊實聯制QR Code系統，，呼籲搭乘機捷使用單程票和未記名票卡的旅客，在進出站時都能掃碼登記，落實執行科技防疫。

鄭文燦也說，機捷目前約有接近7成旅客使用電子票證、接近2成使用有記名的通勤定期票，希望使用電子票證旅客也都能完成記名，並多多使用行動支付減少接觸風險，另因全國疫情三級警戒，機場捷運每日運量減少至2萬多人，經桃捷公司審慎評估旅客需求，務實調整營運資源於5月21日至5月30日實施離峰時間直達車不運行短期措施、普通車維持正常營運，希望可以降低營運成本。

桃捷公司表示，為防堵新冠肺炎疫情持續升溫，桃捷公司於5月17日至6月12日加密全線車站全面消毒作業為每周一次，也已於全線車站、列車、廠辦導入長效型主動式消毒作業，全面提高旅客與員工安全乘車環境與工作環境。

(中時 )