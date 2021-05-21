台灣智慧城市產業聯盟（TSSA）宣布由KYMCO光陽工業集團董事長柯勝峯出任第七任會長。柯勝峯表示，今後將透過TSSA聯盟跟台灣科技產業合作，共同發展車聯網系統、或者共同合作創造系統整合輸出的機會，更希望透過深度的跨業交流幫助台灣產業創造智慧移動的大商機。

TSSA於2014年成立，歷任聯盟會長分別是研華董事長劉克振、大同董事長林郭文艷、華碩集團副董事長曾鏘聲、神通資科董事長蘇亮、中華電信董事長鄭優、中興保全科技副董事長林建涵，去年因新冠肺炎疫情影響，決議由林建涵續任1年，今年聯盟會議、新任會長推舉及新舊會長交接都是採線上進行，也創下國內聯盟或法人的運作新紀錄。

2014年開辦的智慧城市論壇暨展覽（SCSE）於2016年台北市政府加入與台灣智慧城市產業聯盟成為共同主辦單位，林建涵去年邀桃園市政府擔任智慧城市展的共同主辦單位，今年的展會又再邀請高雄市政府擔任共同主辦單位，3個直轄市政府擔任共同主辦單位，讓SCSE展會發展創下新高度。

此外，去年新冠疫情初期，2020 SCSE取消實體展，改為線上舉辦，成為國際間少數在線上舉辦的國際展會。在去年的基礎上，2021 SCSE線上及實體同步舉辦，讓台灣IoT產業不受疫情影響，可不間斷地跟全世界接軌。今年還依高雄市政府提議，通過2022 SCSE將於台北、高雄兩地同步舉辦。

光陽工業是台灣規模最大的機車廠，今年3月18日發表針對不同使用者族群推出4款電動機車，每款都有充電及換電車型供消費者選擇，同時也宣布將於年底前在全台布建1500座換電站，明年底前達到4000座換電站的目標。柯勝峯表示，今後將透過TSSA聯盟跟台灣的科技產業合作，共同發展車聯網系統、或者共同合作創造系統整合輸出的機會，更重要的是透過深度的跨業交流幫助台灣產業創造智慧移動的大商機。

(中時 )