本土疫情連續多日處在高峰，民眾不敢隨便外出，更不敢到外面用餐，只好改用外送平台解決三餐與民生物資問題，這幾天就常見外送員街上忙送餐（物），是這波猛烈疫情最辛苦的一群，就有一名送員發文表示，自己收到顧客附上的一張藍色小紙卡，看到內容後讓他超暖心，當場感動得眼眶泛淚。

據《ETtoday新聞雲》報導，這名邱姓外送員表示，一周來每天本土確診都破百例，部分餐廳紛紛暫時營業，民眾更不用說到外面用餐，他日前接到一筆外送訂單，當他拿到顧客手上的錢時，發現錢底下夾了一張東西，仔細一看才發現是一張紙卡，裡面寫著：「謝謝你們冒著危險外送，辛苦了喔！加油！Fighting」，並在右下角畫小女孩Q圖，他看完當場紅了眼眶。

邱先生感慨的說，以他配合的北市平台來說，原本1單60元（會依距離加成），現在卻分平日、假日、餐期、非餐期，平日離峰1單不到50元，使得許多外送員不跑了，主動放防疫假。

他笑著說：「我也會怕疫情、怕被傳染，可是如果我不跑，就會有人因此受到影響或挨餓」，所以他呼籲民眾，如果可以的話，儘量用信用卡付款、無接觸取餐。如果有社區警衛可以放在暫放區，或是到一樓戶外取餐，這樣就可以保護自己與別人。

(中時新聞網)