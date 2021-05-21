疫情追追追！從華航諾富特到萬華清茶館 全台確診大爆發

國內疫情持續擴大延燒，今再增312本土案例，其中屏東縣出現首位確診個案，零確診破功。該案是名退休人員（案3077），據了解，他於發病14日前曾北上參加1日遊活動，期間去過萬華一間鵝肉店吃鵝肉，多次搭曾高鐵、台鐵往返，甚至還去森林園區等多個地方，屏東縣政府表示，已針對相關足跡進行清消，並匡列5名接觸者採檢。

屏東縣政府公布該案足跡。（圖／屏東縣政府提供）

屏東縣出現首例確診者，縣府稍早公布該案足跡，於5月6及7日下午4點搭乘高鐵抵達左營站，再轉乘台鐵返回潮州，8日下午2點左右，從台鐵潮州站上車，至新左營站，再轉搭高鐵到台北，10日又再度從高鐵台北站到左營，接著再轉搭台鐵，返回潮州。

12日下午4點至潮州泗林綠色隧道，步行至林後四林平地森林園區、13日上午10點11分，前往潮州彭城路加水站；14日至18日下午都前往潮州泗林綠色隧道，再步行至林後四林平地森林園區。

據了解，該案確診前曾參與地方組團的北部一日遊，期間到萬華某間鵝肉店用餐，返回屏東後開始出現身體不適，後來因萬華疫情爆發，才被送往採檢，結果為陽性，今日確診，目前已匡列5名相關接觸者，進行採檢及居家隔離。

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(中時新聞網)