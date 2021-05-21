美國上周首次申請失業救濟金人數創疫情爆發以來最低，再加上比特幣絕地大反攻，科技股帶隊上攻，周四美股四大指數全面收高，那指終止連3跌、漲最多。周五在台指期助威下，台股開漲94.5點報16136.86點，站穩萬六、收復10日線，多頭氣勢增強，電子權值股衝鋒，電金傳齊強，日KD往上翻揚，上午9:16攻上16431.14點，大漲389點，遲到的520行情，台股創下近7個交易日新高，電子創8天新高、航運股連4日反彈，隨後部分電子漲幅收斂，大盤拉回16100仍有撐，台積電再拉尾盤，終場收漲259.7點或1.62%，報16302.06點，成交金額略減至4297.03億元；台股周線翻紅，終止2連黑、本周台股收漲474.97點或3%。

電子股成交比重達4成之上，16400得而復失，仍站穩16300點、10日線，再拚季線，上檔壓力仍沉重，慎防疫情衝擊，台股警報未解前震盪區間整理，通膨與美聯準會後市發展均是市場矚目焦點。今日外資(不含外資自營商)買超174.4628億元，投信賣超7.0757億元，自營商買超3.8053億元，三大法人買超171.19億元。外資轉買超，5月外資仍共計賣超791.29億元。

晶圓雙雄周四ADR，台積電漲0.78%、聯電跌2.41%，周五台積電(2330)開漲5元至572元，股價最高達577元，尾盤再拉尾盤，收漲1.06%至573元，挑戰月線，市值升至14.85兆元；聯電(2303)亦收漲0.97%至46.95元。高價股部分，大立光(3008)開高在2900元，收漲2920元、漲2.46%；矽力-KY(6415)站穩3千元，盤中最高達3240元、大漲265元，收漲2.35%至3045元；聯發科(2454)收漲2.69%至955元。譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)、旭隼(6409)收漲0.37%、2.81%、1.36%，亞德客-KY(1590)也一度再入列八千金股，跳升至1035元，但尾盤未能守住整數關卡，收持平至998元，力旺(3529)漲停、重返900元關卡，信驊(5274)、富邦媒(8454)則翻黑跌2.53%、4.53%。

權值股來看，鴻海(2317)開高走高，收漲3.3%至109元，拚上月線。台塑化(6505)、中華電(2412)、南亞(1303)、統一(1216)、中信金(2891)、環球晶(6488)等皆鴻光加持，僅日月光投控(3711)、華碩(2357)、統一超(2912)等部分略微失色。

貨櫃漲聲再起，航海王持續強悍，類指收漲7.98%，漲幅登上市冠軍，貨櫃三雄齊衝上漲停，萬海(2615)率先漲停再登天價，長榮(2603)、陽明(2609)成交量居冠季軍同列為人氣王，三雄比價效應再起；散裝台船(2208)、裕民(2606)、台航(2617)、四維航(5608)以及宅配雙雄的宅配通(2642)、嘉里大榮(2608)群起鎖上漲停，而加發股利的慧洋-KY(2637)漲停打開仍收漲9.72%。傳產的玻陶、紡織、造紙、鋼鐵類指均收漲逾3%，蜘蛛人的紡織股宏洲(1413)、南紡(1440)、大東(1441)、宏益(1452)、集盛(1455)、聯發(1459)、宏遠(1460)等漲停遍地開花；鋼鐵人也回神，中鋼(2002)領漲，中鴻(2014)、新光鋼(2031)、海光(2038)等股價皆拉風。橡膠、電子零件、生醫、電纜等漲逾2%，金融、電子、半導體分別收漲1.49%、1.4%、1.26%，百貨唯一收黑跌0.91%。

面板三雄開高收低，友達(2409)、群創(3481)收黑小跌，彩晶(6116)穩紅盤收漲2.13%。金融雙雄富邦金(2881)、國泰金(2882)收漲2.56%、1.69%，殖利率佳的康和證(6016)亦收漲逾5%。應材財報和財測報喜，台灣半導體設備族群股價也上漲，辛耘(3583)收漲4.28%、最高衝破58.8元，信紘科(6667)、帆宣(6196)、京鼎(3413)也紅通通。PCB南電(8046)、欣興(3037)、景碩(3189)等漲幅約7%；國巨(2327)強漲3.38%，IC設計也帶勁，如世芯-KY(3661)、旺玖(6233)、金麗科(3228)漲停，聯詠(3034)、敦泰(3545)、群聯(8299)、創意(3443)等亦漲幅可圈可點。而防疫概念股，金像電(2368)、撼訊(6150)、中磊(5388)、興采(4433)等股價表現均有戲。其他個股，啟動庫藏股的蜜望實(8043)和大摩挺的晶碩(6491)雙雙漲停，台達化(1309)、禾伸堂(3026)、可成(2474)等也漲勢亮眼。

5日RSI為54.87，10日RSI為47.10。9日K值為44.19，9日D值為37.44。20日乖離率為2.41。日盛投顧總經理鍾國忠認為，台股出現M型化，當沖仍是周五重心，以傳產股的原物料族群為主，電子股的買盤也略有增溫，買盤以高價股及籌碼穩定為標的，這個現象可以看出，目前影響盤勢的兩大勢力，一是散戶當沖，以貨櫃、原物料、面板為主，另外，法人則是開始尋找第2季的作帳標的，提早舖路。從技術面來看，在月、季線下周死亡交叉前出現跌深反彈往月線靠攏。

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