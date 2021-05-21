日股周五收高。華爾街股市隔夜的走強，使得投資人押注於價格走低的成長股。

周五日經225指數收漲219.58點或0.78%，為28317.83點。東證一部指數漲8.77點或0.46%，為1904.69點。

由於擔心日本疫苗接種推廣的慢速，日經在本月稍早曾從二月的高點下跌約10%。

千業銀行(Chibagin)資產管理研究主管Jun Morita表示，隨著股價相對便宜，投資人對於下注感到比較放心；而那斯達克的上漲和美國利率的走穩，也提振了市場買氣。

優衣庫(Uniqlo)品牌母公司迅銷(Fast Retailing)上漲1.09%。半導體設備商東京威力科創上漲1.31%。醫療設備商Olympus漲2.05%。

受到科技股激勵，華爾街主要指數在連跌三天後出現反彈；而在美國五月份中大西洋地區工廠活動放緩之後，美國基準十年期國債殖利率下跌，也提振了股市買氣。

武田製藥收漲1.44%；報導指出，莫德那(Moderna)正考慮在日本製造新冠疫苗。而武田一直為新冠疫苗辦理進口和監管單位申請手續。

由於周四油價大跌，日本石油探勘公司Inppex跌3.8%。

(時報資訊)