因應新冠肺炎疫情升溫，行政院會上周通過紓困特別條例修正草案，擬再追加特別預算2100億元，總特別預算上限提高至6300億元，並將特別條例施行期間延長至明年6月30日。立法院會今逕付二讀，預計31日加開院會完成三讀。外界關注是否再發三倍券，行政官員表示，目前以防疫及紓困優先，三倍券屬於振興階段，目前還沒有討論。

立法院去年3月13日、5月8日以及10月23日三次通過之預算數額，總計為4199億4700萬元，經行政院主計總處於今年3月間評估，截至今年3月底待執行數約1300億餘元，扣除捐助信保基金保證專款720億元，以及疫苗採購經費近200億元須配合進度支付，預估截至今年6月底約有388億元仍可支應。

不過，因應近期國內疫情升，行政院為加強防疫、紓困振興等作為，上周院會通過紓困特別條例修正草案，除將施行期間延長至明年6月30日外，亦將預算額度上限再增加2100億元，即總額提高至6300億元。

對於追加2100億元特別預算用途，行政院發言人羅秉成表示，目前各部會都持續盤點中，因應防疫警戒升為三級，受衝擊影響產業與去年有所不同，因紓困的作法會有所調整，目前由國發會主導，盼立法院這會期優先通過特別條例修正案。

政院官員透露，因應疫情比去年嚴峻，去年相關紓困措施必須重新思維調整，紓困方案須視疫情發展調整，若在立法院完成修法前，各部會有提出緊急需求，將用先前剩餘的388億元支應。

至於新一波的紓困振興預算是否會再匡列預算發放三倍券，政院官員表示，現階段是防疫及紓困優先，優先讓防疫穩定，接下來就是產業紓困，再來才會討論振興，目前還沒到討論三倍券的階段。

(中時 )