新竹市迄今累積3名新冠肺炎確診病患，其中案2349曾於11日到過桃園金沙酒店，但足跡卻未能在第一時間讓疫調人員公布，新竹市長林智堅21日下午開直播，強調若在疫調過程中不配合，甚至隱匿或事妨礙疫調，都是觸法的行為，呼籲民眾若曾在11日、16日分別在金沙酒店、寶山高爾夫球場與案2349接觸者盡速與新竹市衛生局聯繫。

林智堅在直播中指出，案2349為30多歲男性，最開始僅匡列2人，但在疫調人員「像剝洋蔥一樣抽絲剝繭」之下，目前匡列11人，不過林智堅強調匡列的人數會隨著疫調浮動，至於案2349的隱匿情況、足跡無法完整交代，會在後續疫調告一段落後，提出相關處分。

「政府是要來協助大家，務必拜託接到電話的民眾配合疫調。」林智堅表示，防疫辛苦工作就是疫調，若疫調能夠詳盡，就能在防疫過程中作好防護網，更能即早回歸正常生活，反之若不配合疫調，甚至隱匿或妨礙疫調，都是觸法行為，可依違反傳染病防治法第43條、67條，開罰6到30萬。

林智堅同時公布案2349足跡，他曾在11日16時50分到21時前往桃園的金沙酒店、16日上午8時到中午12時前往新竹縣寶山高爾夫球場。林智堅呼籲若同時間有與案2349接觸，請務必與新竹市政府聯繫，他也發現，在疫調過程中，個案基於各種原因無法如實、快速把接觸的人說清楚講明白，會造成防疫上的困難，請大家務必配合疫調，若不願配合，都是觸法行為，將依法開罰。

(中時 )