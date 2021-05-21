廖麗君分享最近股票投資情況。（萬鴻經紀提供）

因應防疫措施及政策，許多開拍中的劇組不得不暫停拍攝，其中包括拍攝進度過半的《嘉慶君遊台灣》，劇組數日前已宣布停拍到月底。

《嘉慶君》主要演員廖麗君在朋友建議下，生平第一次參與股票投資，也認真做功課觀察股市走勢，沒想到卻因「手殘」，短短3天連2次按錯鍵，莫名損失近5萬，嚇得她不敢再妄動。

廖麗君一臉莫名：「真的是鬼打牆，明明按的是賣出，怎麼反而變成買入，令人生氣的是，若是順利賣出的話，本來可以小賺一筆，結果按成買入後，那支股票就開始連續下跌，該賺的沒賺到，反而變成賠錢股，只好繼續放著，希望近期能有翻盤機會。」

談到股票投資，廖麗君說：「我發現自己對股票的敏銳度還蠻靈驗的，我第一次買的是久元跟弘憶，從我進場的第一天就開始漲，只是久元獲利差不多想賣時，當時我正在化妝，或許是一心二用不專心。」

還好她想得通、放得下，懊惱2天又繼續鑽研其他股票，「 反正我心裡有底限，只要持有的股票總金額跌成率超過3成，我就一定認賠殺出不留戀，這就是我的人生觀。不論事業也好、婚姻、投資也是，我都設停損點，在停損點前會積極努力設法達標，超過底線也會承認錯誤，選擇灑脫離開」。

(中時 )