陳時中提「三個一致」 要求地方遵守中央的防疫指引

衛福部長陳時中今天表示，當前全國的疫情只有三級警戒，沒有所謂的第四級，更強調要中央與地方必須做到「三個一致」：標準一致、說法一致、腳步一致，對此陳時中解釋，這些相關規定本來就存在，若中央、地方無法達成一致，抗疫效果就會打折，變得沒有效率。

陳時中說，現在每天都有一個全國防疫會議，為的就是希望能逐漸把標準拉升到一致，現在全國都升到三級，但有人還在提例如開車是否要戴口罩，有的人說沒戴的要罰，有的說沒戴的不用罰，以及路邊工地吃飯等等，雖然都是一些小問題，但如果沒有一致的標準，會變成爭論的所在。

陳時中進一步指出，還有像是個案確診後要送到醫院還是集中檢疫所，在篩檢站篩完的民眾究竟要等陽性才送，還是先回家等等，種種做法可能大家都各有不同，這部分中央會訂出相關指引，然後大家照著指引去做，中央才能很清楚的掌握與調配，才能有效的去做。

陳時中也舉例，就好像中央跟地方合作的集中檢疫所，如果不是由中央提供，那雙北地區的七百件個案都不知道要跑到什麼地方，所以中央地方的腳步一定要一致，才能達到抗疫的效率。

(中時 )