日盛精選五虎基金經理人陳思銘21日表示，通膨與疫情兩大因素，使得全球股市近期面臨不小動盪。台股本週見到波段低點15,159點後，隨即展開報復性反彈，惟短線強彈千點之後，近兩日解套賣壓陸續出籠，短線再出現震盪；在領漲族群未明顯回歸，加上國內疫情何時能夠降溫，後市仍有待觀察。

就中長線觀察，在基本面表現仍佳、資金充沛、上市櫃公司基本面仍強勁、全球經濟持續復甦下，在疫情逐步獲得控制後，指數仍有機會重回上升軌道，對台股後市仍抱持正向看法。

陳思銘指出，面對疫情，市場擔心的還是疫情本身或防疫措施是否會影響企業獲利，因為企業獲利會影響股市評價，其他短期如：市場情緒等因素，就像老人與狗，市場終會回歸合理價值。從產業基本面觀察，經濟部統計處公布4月外銷訂單，外銷訂單金額為549.3億美元，年增42.6％，已連14紅，經濟部統計處也預測公布5月外銷訂單，外銷訂單金額為545億美元至560億美元，年增40.1％及44％，有望「連15紅」。台灣上市櫃企業多以外銷為主，本土疫情衝擊僅限少數內需產業，對總體經濟與整體上市櫃企業獲利影響有限。

陳思銘表示，日前指數強彈後出現震盪是合理，現階段慢慢消化疫情因素，而美科技股也是主要觀察點。台股5月以來融資大減500億元，有利跌深反彈；另考量台股本益比落於歷史評價區間中下緣，未來若本土疫情獲得控制，股市將反彈上漲。產業方面，包括半導體供應鏈、5G概念股、伺服器、汽車電子等電子股以及塑化、航運、高爾夫球頭、紡織等傳產股，都可持續關注。

(工商 )