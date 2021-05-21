台北市長柯文哲下令所有醫護人員必須施打疫苗，市長夫人陳佩琪日前也接種了AZ疫苗，此事21日被市府證實後，她在臉書PO文指出新聞底下留言說她有夠賤，氣得她打電話向柯文哲強烈抗議「聽你話現在才打就是賤人？」

市府今早證實陳佩琪因為在聯合醫院和平院區看診，和平院區也被規畫為專責醫院，所以在第一線作戰的陳佩琪接種了AZ疫苗。

不過，消息傳出後，陳佩琪氣到在臉書發文說她眼皮底下看到一個留言，就是指她有夠賤。

陳佩琪表示，過去指揮中心跟我們說台灣沒社區感染， 看到居家檢疫或居家隔離者，才會提高警覺，但現在不同了，病毒可能就在你四周，以目前醫護自我防護的能力，台灣目前恐有不少醫護是在已知病人確診的情況下被感染，現在社區爆發了，醫護要打疫苗是為了上戰場照顧病人，目前也只有2劑75趴保護力的疫苗到台灣 ，我們現在為了臨床業務持續， 紛紛去打疫苗。

此外，陳佩琪還在臉書文章下方留言，「疫苗開打兩個月了，多少人是這幾天去打的，這些人都是犯賤嗎？我剛打電話跟市長強烈抗議聽你話現在才打就是賤人？」、「醫護之前等待疫苗因為指揮中心說沒社區感染，現在社區大爆發了，為了上戰場而去打疫苗的人就是賤人、賤狗。」

(中時 )