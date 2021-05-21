中央流行疫情指揮中心19日宣布升級為三級警戒，全民口罩戴緊緊，保護自己也保護別人，但台中市一名男子騎機車停等紅綠燈時，頭戴安全帽，未佩戴口罩，還與勸導的員警爭辯，「騎摩托車也要戴口罩嗎？」員警強調騎車就是外出，為安全與健康要配合防疫，該名騎士才配合戴口罩。

台中市政府衛生局19日公告，台中市全體民眾，包含本國人及外國人，「外出時應全程配戴口罩」，違者經勸導不聽者，依《傳染病防治法》規定，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。但仍有民眾質疑，騎車或開車也要全程配戴口罩？

警察局第四分局大墩派出所警員賴昆佑20日擔服守望勤務時，在南屯區文心路一段與五權西路二段交通指揮時，見一名男子騎機車停等紅綠燈，頭戴安全帽，但未配戴口罩，員警為配合政府推行防疫工作，攔停並當場勸導。

該名騎士不滿被稽查，反質問員警，「我騎摩托車也要戴口罩嗎？」員警則再三勸導告知全臺疫情已升級三級警戒，依規定外出必須全程配戴口罩，並對其開立勸導單。

過程中男子不斷和員警爭辯，執勤員警則表示，「騎車就是外出，為了全市民的安全與健康，還是要配合相關防疫措施。」男子事後才配合配戴口罩。

警察局第四分局行政組組長李銘洪強調，騎車、開車需不需要配戴口罩，衛生局疫管科已宣布「因全台進入第三級警戒，只要騎機車離開家門就要全程配戴口罩」，違規者依《傳染病防治法》規定，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，如有違反規定拒絕改善者，即通報台中市政府依法開罰。

另民眾開車部份，中央疫情指揮中心21日解釋，根據規定，室外沒戴口罩最高罰1萬5000元罰鍰，但如果1人在車內，因為不會和其他人接觸，可以不戴口罩，如果有2人以上同車，因為乘客未必是同住家人，不確定他過去的足跡，仍建議2人以上要戴口罩。

警方呼籲業者、市民們在防疫關鍵時刻，務必遵守相關防疫規定，共同防堵疫情，警察局第四分局統計於21日前，員警協助稽查未戴口罩之民眾狀況，口頭勸導件數81件，書面勸導件數52件，民眾勿有心存僥倖之心態，出門一定要戴口罩，保護自己也保護他人，不要成為防疫的破口。

(中時 )