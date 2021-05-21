美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「魏柏號」本月18日通過台灣海峽，20日行經南海西沙群島附近海域，中國軍方稱已予以「驅離」。美國海軍第七艦隊則否認被「驅離」，重申航行自由。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，美國海軍官員否認在南海執行自由航行任務的魏柏號（USS Curtis Wilbur DDG-54）被「驅離」西沙群島。

報導中說， 根據美國海軍第七艦隊發布的聲明，魏柏號「在符合國際法的情況下，主張在西沙群島附近海域的航行權利及自由」。

中國、越南和台灣都宣稱擁有西沙群島的主權，但中國自1970年代以來實質控制這個地區，並在過去10年間積極進行軍事部署。北京當局要求他國戰艦在整個群島12海里範圍內航行須事先取得許可，美國則經常以自由航行行動來挑戰中方的主張。

魏柏號航行經西沙群島附近海域時，中國人民解放軍南部戰區發布聲明表示，已派出海空兵力跟監，並「驅離」這艘軍艦。

美國海軍第七艦隊隨後在聲明中否認魏柏號被迫駛離西沙群島附近海域，並稱「中國人民解放軍關於魏柏號這趟任務的聲明有誤。魏柏號沒有自任何國家的領土被『驅離』。魏柏號是依據國際法執行這次自由航行行動，接著在國際水域繼續執行一般任務」。

第七艦隊並表示：「中國對美國的合法海上任務採取一長串的歪曲行動，中國人民解放軍的聲明是其中最新一步，聲明還提出過分且非法的海洋主張，損及南海周邊的東南亞國家利益。」

聲明接著提到：「中國的行為與美國遵守國際法和自由開放印度太平洋地區的願景形成對比。所有國家，不論大小，都應享有主權，不受脅迫，並依照普遍採納的國際規則和規範去追求經濟成長。」

(中央社)